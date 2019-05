Donorkinderen van Karbaat stappen naar rechter

Ruim vijftig kinderen die zijn verwekt met donorzaad uit de kliniek van de omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat stappen naar de rechter, schrijft de Volkskrant.

De donorkinderen eisen een schadevergoeding, omdat Karbaat hun donorvaders niet of onvoldoende heeft onderzocht op erfelijke afwijkingen. Zeventien van de kinderen zeggen een afwijking te hebben die het gevolg is van deze gebrekkige controle.

Erfelijke afwijkingen

Volgens hun advocaat Tim Bueters is bij de donorkinderen onder meer sprake van autisme, ADHD, reuma en diverse longaandoeningen. Hij stelt dat Karbaat en zijn Medisch Centrum Bijdorp in zowel folders als gesprekken met wensouders jarenlang hebben beweerd dat er wel degelijk werd gescreend op erfelijke afwijkingen.



De groep donorkinderen en ouders eist daarom een schadevergoeding van de nabestaanden van Karbaat, die in 2017 overleed. Onlangs bleek na DNA-onderzoek dat zeker 50 donorkinderen met het zaad van Karbaat zelf zijn verwekt. (ANP)