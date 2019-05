Mobiele verloskamer Assen weg wegens onvoldoende gebruik

De mobiele verloskamer van Wilhelmina Ziekenhuis Assen is na een half jaar weggehaald. De extra faciliteit werd weinig gebruikt, aldus het ziekenhuis.

De mobiele verloskamer werd eind september geplaatst. Door de sluiting van de afdeling klinische verloskunde van de ziekenhuizen van Treant in Stadskanaal en Hoogeveen, kregen andere ziekenhuizen het drukker. De mobiele unit moest voorkomen dat er te weinig verloskamers beschikbaar zijn, meldt Dagblad van het Noorden op hun website.

Kostenoverwegingen

Er wordt echter te weinig gebruikgemaakt van de mobiele verloskamer, aldus de woordvoerder van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Een verloskamer moet aan veel eisen voldoen, en is daarom duur. Vanuit kostenoverwegingen is uiteindelijk besloten om de unit weg te halen, legt de woordvoeder uit.

Ouder-en kind centrum

In totaal worden er dit jaar ongeveer 1300 kinderen geboren in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Er zijn drie verloskamers en twee ‘labour rooms’ die gebruikt kunnen worden als de bevalling nog even op zich laat wachten. Omdat bij pieken alle kamers vol kunnen raken, is er behoefte aan een nieuw ouder-en kind centrum binnen het ziekenhuis. Hier wordt momenteel aan gebouwd en naar verwachting is het ouder-en kind centrum in november klaar voor gebruik.