Consult op afstand voor pasgeborenen in Amphia en Erasmus MC

Met een nieuw Tele-Neo-systeem kunnen zorgprofessionals van het Erasmus MC audiovisueel communiceren met kinderartsen en neonatologen in het Amphia Ziekenhuis. Daarbij werkt de neonatale intensive care (NICU) van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis nauw samen met de post-IC neonatologieafdeling in het Amphia ziekenhuis in Breda.

Het systeem biedt voordelen voor zorgverleners en ouders. Artsen van het Erasmus MC kunnen de pasgeborene blijven monitoren of indien nodig helpen bij de behandeling en ouders hebben hun kind dichter bij huis.

TeleNeo systeem

Het TeleNeo systeem is een beeldscherm met camera op een rijdende standaard. Zorgprofessionals kunnen daarmee op afstand met elkaar mee kijken en communiceren aan het bed van een pasgeborene.

In januari 2024 is samen met Teladoc Health Nederland een proef gestart met TeleNeo. Tijdens de proef werd TeleNeo ingezet bij neonatale reanimatie, consulten met de kinderarts en werden er samen visites gelopen in de week voor of na verplaatsing. De veiligheid en ervaringen bij ouders en medische staf werd gemeten en er werd een voorspelling gedaan van de effecten op de kosten en capaciteit.

De eerste resultaten hierbij zijn positief. Ouders voelen zich hierbij onderdeel van één behandelteam, waardoor een overplaatsing naar een ander ziekenhuis minder als een schok komt en ze meer vertrouwen in de zorgverleners hebben. Verpleegkundigen in het Amphia ziekenhuis krijgen meer ruimte om inbreng te geven en medische beslissingen worden sneller genomen. Ook zien de onderzoekers dat voor ongeveer 40 procent van de patiënten TeleNeo zorgt voor een verandering in het medisch beleid en is voor zes patiënten een overplaatsing naar de NICU voorkomen.”

Zorg dichtbij

Irwin Reiss, hoogleraar Neonatologie in Erasmus MC: “Dichtbij als het kan, veraf als het moet – zeggen we al jaren. Kinderen die het nodig hebben worden behandeld op een gespecialiseerde NICU, maar de capaciteit is beperkt. Zodra een pasgeborene naar een ziekenhuis in de buurt van de woonplaats kan worden overgeplaatst, moeten we dat doen.”

En het werkt ook andersom, zegt Ron van Beek, kinderarts-neonatoloog in Amphia. “Voor ouders is het veel fijner als hun kind dichtbij huis opgenomen is. Andersom willen we ook overplaatsingen naar de NICU voorkomen, door beter in te schatten welke zorg de pasgeborene nodig heeft, door samen met de artsen in het Erasmus MC via TeleNeo de pasgeborene te beoordelen.”