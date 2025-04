Organisaties in geboortezorg gaan zelf informatiestelsel beheren

Het zogeheten Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG) komt in handen van de eindgebruikers in de geboortezorg. De overgang betekent een nieuwe fase in de gegevensuitwisseling Dit wordt gemarkeerd met een nieuwe naam: Blinkz.

Met de naderende stop van het subsidieprogramma VIPP Babyconnect wordt het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG) deze zomer officieel overgedragen aan partijen in de geboortezorg. Een nieuw team, dat Blinkz heet, zorgt dan voor de gegevensuitwisseling in de sector. Daarmee komen de eindgebruikers aan het roer te staan. “Zo sluit het uitwisselen van digitale gegevens continu aan op de behoefte van alle eindgebruikers én voldoet het aan de wettelijke regelgeving”, aldus de samenwerkende partijen in een persbericht.

Nieuwe fase

De overdracht markeert een nieuwe fase voor het project dat in 2019 startte. Doel was om in de geboortezorg afspraken te maken over blijvende verbetering en langetermijnborging van de digitale gegevensuitwisseling na voltooiing van het programma VIPP Babyconnect. In 2023 tekenden elf organisaties een overeenkomst voor langdurige samenwerking op dit vlak.