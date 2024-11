ZorgthuisNL trekt stekker uit coöperatie voor contracteren wijkverpleging

ZorgthuisNL, de branchevereniging van ondernemers in thuis- en kraamzorg, stopt met de coöperatie Zorg Thuis Balie. Het gezamenlijk contracteren van wijkverpleging via de coöperatie is niet gelukt.

De coöperatie Zorg Thuis Balie werd eind 2021 opgericht met als doel het gezamenlijk contracteren van wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Kleine zorgaanbieders moesten in de coöperatie een sterkere partij vormen bij het contracteren. Voor zorgverzekeraars zou het een voordeel zijn als ze maar met één partij een contract hoefden te sluiten.

ZorgthuisNL laat nu weten dat het de coöperatie niet is gelukt om een contract met een zorgverzekeraar te sluiten. De branchevereniging wijt het mislukken van de coöperatie aan een gebrek aan “politiek draagvlak en financiering”.