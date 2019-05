Vakorganisaties wijzen loonbod ziekenhuizen af

De vakorganisaties hebben afgelopen vrijdag bij de vierde ronde van de onderhandelingen over het cao ziekenhuizen het loonbod van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) afgewezen.

Dat loonbod bestaat uit een loonstijging voor ziekenhuispersoneel van 2 procent in 2019 en nog eens in 2020. Daarnaast stelde de NVZ-delegatie een eenmalige uitkering voor in 2019 van 3 procent, wat voor de gemiddelde verpleegkundige neerkomt op ongeveer 1000 euro.

Koopkrachtverbetering

NU’91, FBZ, FNV zorg en welzijn en CNV zorg en welzijn zijn teleurgesteld over het aanbod. Zeker omdat de cao al op 31 maart afliep. ‘Voor 200.000 werknemers in de ziekenhuizen is er nog geen zicht op koopkrachtverbetering’, meldt de FNV op een speciaal geopende Facebook-pagina. ‘Waar blijft de waardering voor de medewerkers?, reageert NU’91.

De NVZ noemt op haar beurt het pakket aan eisen van de vakorganisaties, waar een looneis van 4 procent voor dit jaar en voor een éénjarige cao, ‘zeer uitgebreid en nog ver af van wat binnen de begrotingen van de ziekenhuizen mogelijk is.’ Wat de NVZ betreft, moet er een realistisch totaalpakket worden afgesproken.

Opleiden en ontwikkelen

Naast geld zijn de partijen het ook over een aantal andere zaken nog niet eens, waaronder afspraken over diensten en overwerk, generatiebeleid en duurzame inzetbaarheid en opleiden en ontwikkelen.

Op 21 mei gaan de ziekenhuizen en vakorganisaties weer opnieuw om tafel.