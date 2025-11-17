FMS wil ‘normale’ 40-urige werkweek voor medisch specialisten

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) wil de werkweek van medisch specialisten ‘normaliseren’ van 48 naar 40 uur per week. Dat zegt FMS-voorzitter Karel Hulsewé in een interview met Zorgvisie.

Een normale werkweek voor medisch specialisten, zowel loondienst als vrijgevestigd, is nu nog 48 uur per week. Specialisten die 40 uur per week werken, hebben dus een parttime aanstelling van 0,8 fte.

Werken in vrije tijd

“Dat is toch heel raar? Welke beroepsgroep doet dat nu?”, zegt FMS-voorzitter Hulsewé in Zorgvisie. “Want dat is nog exclusief onregelmatige diensten. Als je die erbij optelt, loopt dat zo op tot 55 uur per week. Als ze nu meedoen aan initiatieven voor passende zorg, gebeurt dat allemaal in hun vrije tijd. Dat doen ze in de avonduren, want overdag zien ze patiënten. Het zijn niet alleen de jonge artsen die dat niet meer willen. Onze hele achterban snakt naar een betere balans werk/privé.”

Werkdruk en uitval

De lange werkweken zorgen volgens Hulsewé voor enorme werkdruk. “De werkdruk is enorm en we zien veel uitval. Mensen die ziek zijn of het vak verlaten. Dat doen we met elkaar niet goed.” Gezien het personeelstekort in de zorg is dat niet houdbaar.

Normale werkweek

Op de vraag wat een normale werkweek voor medisch specialisten is, antwoordt Hulsewé: “Voor verpleegkundigen is die 32 uur. Dat is wel een grote kloof om in één keer te overbruggen. Laten we maar eens beginnen met 40 uur is een voltijds fte. Dan normaliseer je eigenlijk voor een heleboel parttimers die 0,8 fte zijn, dat ze eigenlijk fulltime werken. Sommige artsen gaan misschien een dag minder werken, anderen blijven het aantal uren dat ze al deden.”

Meer opleiden?

Moeten er dan meer medisch specialisten worden opgeleid? “Dat heeft niet per se mijn voorkeur. Je kunt het misschien ook zo organiseren dat je meer kunt doen met hetzelfde aantal artsen. Als we erin slagen om de administratieve lasten terug te dringen, heb je een win/win. Dan kunnen artsen meer focussen op waar ze waarde toevoegen.”

