Vakbond FNV: Haal spandoeken uit de umc-kast

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de umc’s verlopen volgens vakbond FNV Zorg & Welzijn heel stroef. De kloof tussen wat de vakbonden eisen en de werkgevers bieden, blijft groot.

Tijdens de derde onderhandelingsronde op 24 november zijn vakbonden en werkgevers volgens de FNV niet veel verder gekomen. De bond eist 6 procent meer loon per 1 januari 2026 en hogere onregelmatigheidstoeslagen. Volgens de FNV-woordvoerder zijn de werkgevers, UMCNL, tijdens het overleg ietsjes opgeschoven met het loon, maar is het ‘millimeterwerk’.

Volgens de FNV wordt het tijd dat de spandoeken weer opgehangen worden in de umc’s. Uit reacties van de FNV-achterban blijkt dat medewerkers moe worden van telkens weer te moeten protesteren voor een beter loon. Ze vragen zich af waarom dit elke keer weer zo moet gaan.

Generatiebeleid

FNV wil de huidige zwaar-werkregeling (RVU) verlengen. Die maken eerder stoppen met werk mogelijk. Werkgevers willen de collectieve RVU-regeling echter schrappen en beperken tot balansverlof. Dit maakt het volgens de FNV voor oudere collega’s bijna onmogelijk om het werk vol te houden.

Een ander conflictpunt vormen toeslagen. De FNV wil de vergoeding voor avond-, nacht- en weekenddiensten verbeteren. Volgens FNV willen werkgevers eerst een studie doen. Zo schuiven ze, volgens de FNV, verbeteringen op de lange baan.

Werkgevers benadrukken dat de praktische uitvoerbaarheid van de wensen van de bonden ‘een punt van aandacht is’. Om teleurstelling te voorkomen wil de UMCNL-delegatie geen afspraken maken die de umc’s in de praktijk niet kunnen waarmaken.

Werkdruk

De werkdruk en het behoud van zorgverleners waren belangrijke onderwerpen tijdens de gesprekken. De FNV wenst structureel extra verlofuren en betere afspraken over werk-privébalans. De UMCNL-delegatie benadrukte daarbij dat de umc’s ook de verantwoordelijkheid voelen om te zorgen dat roosters rondkomen en dat de toegankelijkheid van de zorg voor patiënten overeind blijft.

Reiskosten

Ook over een redelijke reiskostenvergoeding zijn partijen nog niet op één lijn. De FNV wil een volledige OV-vergoeding en 0,23 eurocent per km zonder maximum. Werkgevers bieden 0,19 eurocent per km en beperken de regeling. Volgens FNV is dat niet kostendekkend. Ook willen umc’s niet spreken over de optie voor een OV-vergoeding voor medewerkers die minder dat 7 kilometer van het werk wonen.

Onder de cao umc vallen 80.000 werknemers. De huidige cao loopt af op 31 december 2025. De laatste overlegronde is op 12 december.