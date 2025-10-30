Cao-onderhandelingen umc’s van start gegaan

De eerste onderhandelingsronde tussen UMCNL en de vakbonden heeft woensdag plaatsgevonden. Beide partijen hebben over en weer hun wensen toegelicht.

Het eisenpakket van FNV Zorg & Welzijn bestaat onder meer uit 6 procent meer loon per 1 januari 2026, hogere onregelmatigheidstoeslagen, een hogere stagevergoeding, verbetering van rusttijden en een verlaging van het fulltime urenaantal.

Integrale reactie

De umc’s zetten met hun onderhandelingen in op de nieuwe gezamenlijke werkgeversvisie die zij de afgelopen maanden hebben ontwikkeld. “Daarnaast nemen we ook de uitkomsten van de dialoogsessies mee die in de umc’s zijn gehouden”, aldus UMCNL.

De UMCNL-delegatie komt met een integrale reactie komt op de eisen van de gezamenlijke vakbonden. De volgende overlegronde vindt op donderdag 13 november plaats. De huidige cao umc loopt af op 31 december 2025.