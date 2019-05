Twintig miljoen voor nieuw Alzheimer onderzoeksinstituut

Er wordt 20 miljoen euro geïnvesteerd in het nieuwe onderzoeksinstituut BReIN, dat big data opslaat en bewerkt, om Alzheimer eerder op te sporen en aanknopingspunten biedt voor een geneesmiddel.

Dankzij Big Data zijn we nu voor het eerst in staat om grote hoeveelheden data snel te analyseren en om daarin patronen te ontdekken die iets zeggen over het voorkomen en voorspellen van ziektes. Provincie Limburg, het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht (UM) investeren daarom gezamenlijk €20 miljoen in een nieuw onderzoeksinstituut, genaamd BReIN (Brightlands e-Infrastructure for Neurohealth). Dit instituut moet een infrastructuur creëren voor het verzamelen, opslaan en bewerken van big data in de gezondheidszorg. Een diepgravende studie naar de ziekte van Alzheimer dient als 'prototype'. BReIN is bedacht door de Maastrichtse hoogleraar Milieugezondheidkunde prof. dr. Jos Kleinjans.

Economisch rendement

Dementie gaat de komende jaren een toenemende maatschappelijke en economische impact hebben, mede door de zware zorglast voor mantelzorgers. Omgevingsfactoren zoals schadelijke chemicaliën, voeding of gebrek aan beweging spelen een zeer bepalende, maar grotendeels nog onbekende rol bij het ontstaan van Alzheimer. Daarom zullen onderzoekers hersen- en bloedmonsters van patiënten uit het Alzheimer Centrum Limburg analyseren. Moderne analysetechnieken als genomics en imaging, maar ook het gebruik van steeds uitvoerigere standaard patiëntgegevens leveren veel digitale data op. "BReIN zet vol in op het verbeteren van diagnostiek en het ontdekken van mogelijke aanknopingspunten voor nieuwe, effectieve en veilige geneesmiddelen voor met name de vroege fase van de ziekte van Alzheimer. Potentieel zal BReIN dus van grote invloed zijn op de zorg", aldus hoogleraar Kleinjans. "Dit is niet alleen maatschappelijk relevant; er zullen ook aanzienlijke kansen ontstaan voor economisch rendement in de regio."