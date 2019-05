Tweede opleiding voor leefstijlcoach erkend

Een tweede opleiding voor leefstijlcoaching is erkend. De opleiding is van CIVA (Centrum InkomensVerwerving en Arbeid) en heet: ‘Verkorte opleiding tot leefstijlcoach voor de GLI’. Geregistreerde fysiotherapeuten die deze opleiding afronden, kunnen zich registreren als leefstijlcoach.

Dat meldt het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) op 14 mei. De verkorte opleiding tot leefstijlcoach is speciaal ontwikkeld voor fysiotherapeuten met als doel het kunnen aanbieden van leefstijlcoach programma’s waaronder de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Basisverzekering

Per 1 januari 2019 wordt de GLI vergoed vanuit de basisverzekering. De GLI is een leefstijlcoach-programma dat zich richt op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden.

KNGF en SKF geven aan Vektis door welke fysiotherapeuten de registratie leefstijlcoaching hebben. Vektis ziet het aantal geregistreerde GLI-coaches steeds meer toenemen.