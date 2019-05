Gezonde leefstijl verkleint risico op dementie aanzienlijk

De kans op dementie neemt flink af als mensen gezond leven. Dit meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar aanleiding van een nieuwe studie.

Mensen moeten meer bewegen, niet roken en overmatig alcoholgebruik voorkomen. Qua voeding wordt een mediterraan dieet geadviseerd, met veel groente en fruit. Obesitas, een hoge bloeddruk en diabetes vergroten de kans op dementie.

Goed voor hart en brein

Op dit moment zijn er wereldwijd vijftig miljoen mensen met dementie. “De komende dertig jaar zal dit aantal verdrievoudigen”, vertelt WHO directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus, “we moeten alles doen wat we kunnen om de risico’s op het ontwikkelen van dementie te voorkomen. Het wetenschappelijk bewijs dat we hebben verzameld bevestigt wat we al een tijdje dachten: wat goed is voor ons hart, is ook goed voor ons brein.”