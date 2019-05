Borstkankerpatiënten vaak slecht geïnformeerd

Bijna de helft van de borstkankerpatiënten, 47 procent, wordt slecht geïnformeerd over de gevolgen van hun behandeling. Dat meldt Borstkankervereniging Nederland (BVN) na een enquête onder 695 (ex-)patiënten.

Van deze patiënten krijgt 61 procent geen voorlichting over de bijwerkingen en latere gevolgen van bestraling, terwijl 91 procent van de behandelde patiënten die problemen wel ervaart. Gevolgen van bestraling zijn vermoeidheid, littekenvorming, gevoeligheid of verlies van gevoel in de borst.

Als er wel informatie werd gegeven, was dat vaak nadat de behandeling al was begonnen, blijkt uit de rondvraag. Na bestraling is bijvoorbeeld een borstreconstructie vaak niet meer mogelijk, omdat die behandeling de huid flink beschadigt. Volgens BVN moet een arts hoe dan ook altijd bespreken wat de gevolgen zijn van de bestraling voor het dagelijkse leven en wat de behandeling oplevert. (ANP)