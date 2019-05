Klimaatimpact in de zorg in beeld

Ook de zorgsector moet groener. Zorginstellingen kunnen hun klimaatimpact terugbrengen door vooral te focussen op het elektriciteits- en gasverbruik, voeding, huisvesting en woon-werkverkeer.

Dit zijn namelijk de categorieën waar hun klimaatimpact het grootst is, zo blijkt uit onderzoek van de stichting Stimular.

Klimaat

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de stichting samen met het Milieuplatform Zorgsector (MPZ) de klimaatimpact van zorginstellingen in kaart gebracht. Het verminderen van de klimaatimpact is één van de pijlers van de Green Deal Duurzame zorg die partijen uit de zorg, overheid en het bedrijfsleven hebben gesloten.

Het onderzoek is gefinancierd vanuit de klimaatenveloppe. Dit is extra geld dat de Rijksoverheid onder andere beschikbaar stelt om via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Groene zorg

Overigens is de zorgsector al langer bezig te vergroenen. Sinds dit jaar is al meer dan de helft van het totale energieverbruik in de zorg groen. In totaal zijn meer dan 300 zorgorganisaties overgestapt op duurzame elektriciteit. Zij nemen gezamenlijk 1,1 miljard kWh aan elektriciteit af die opgewekt wordt via windenergie. Daarnaast worden de pensioenen ook steeds groener. PGGM belegde eerder deze maand voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 82,5 miljoen euro in de eerste groene staatsobligatie van de Nederlandse overheid.

GGZ Nederland en haar leden gaan later dit jaar meedoen aan een Green Deal, die gericht is op CO2-reductie, circulaire bedrijfsvoering, helende omgeving en schoon water.