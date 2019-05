Meer directe invloed patiënt op beleid verzekeraars

Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat verzekerden, patiënten en cliënten meer invloed moet geven op het beleid van zorgverzekeraars. Zeven organisaties twijfelen of deze wet de verzekerden wel echt directe invloed oplevert.

In een brief aan de Tweede Kamer geven ze een aantal verbeterpunten mee.



Zo stellen de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), Per Saldo, MIND, KBO-PCOB, MantelzorgNL en LOC Zeggenschap in Zorg dat het wetsvoorstel vooral indirecte invloed voor ogen heeft. Terwijl het juist ontbreekt aan directe feedback van verzekerden, zo schrijven ze in de brief. De overheid moet dat faciliteren, bijvoorbeeld door de ervaringen van verzekerden met de dienstverlening door zorgverzekeraars.landelijk inzichtelijk te maken."

Betrek patiëntenorganisaties erbij

Ook pleiten ze voor een handreiking om de verzekerdenvertegenwoordiging te realiseren zodat zij mensen die vaak zorg nodig hebben goed betrekken. Daarnaast vragen ze de minister om patiënten-, cliënten-en ouderenorganisaties actiever te betrekken bij de monitoring en evaluatie van de wet. Zij moeten in de gaten houden of de inspraakmogelijkheden goed werken. “Op die manier kan bijvoorbeeld getoetst worden of de inspraakmogelijkheden voldoende toegankelijk zijn voor minder digitaalvaardige verzekerden, onder wie ouderen."