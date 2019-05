Twentse gemeenten doen extra onderzoek naar foute zorgbureaus

Twaalf Twentse gemeenten gaan gezamenlijk werk maken van het opsporen van foute zorgbureaus. Er blijken veel meer risicovolle zorgaanbieders dan aanvankelijk gedacht. Er worden nu extra opsporingsambtenaren ingezet.

Van de ongeveer driehonderd gecontracteerde bureaus, kleuren er 64 rood in het stoplichtmodel van de samenwerkende gemeenten. Dan zijn er ernstige twijfels over de werkwijze of integriteit, zo meldt dagblad Tubantie op 27 mei. De helft van de gecontracteerde bureaus scoort oranje. Dat betekent dat de ze niet helemaal alles op orde hebben, maar cliënten hebben geen verhoogd risico. Bij een vijfde deel is alles in orde. Het stoplichtmodel is ontwikkeld op basis van twaalf vragen over risico-indicatoren, zoals verhouding omzet/personeelskosten, belangen in andere bedrijven of bezit van onroerend goed.

Zorgfraude

Die 64 is veel meer dan verwacht, zegt Samen14/OZJT, het samenwerkingsverband van de gemeenten. Dat kan betekenen dat de indicatoren te scherp zijn gesteld of dat de mate van zorgfraude wordt onderschat. Samen14/OZJT gaat extra opsporingsambtenaren om de rode bureaus nader te onderzoeken. Doel is zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over risicovolle zorgaanbieders.