'Cijfers VWS over tekorten in zorg te rooskleurig'

Het positieve beeld over de terugdringing van de personeelstekorten in de zorg dat afgelopen week opdoemde uit de cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), wordt vooral veroorzaakt door andere rekenmethodes en minder door nieuw beleid. Dat blijkt uit onderliggende cijfers over de personeelstekorten, meldt NRC.

Het is ook de reden dat verpleegkundigen en verzorgenden zich niet in dat positieve beeld herkennen: ze voelen juist nog steeds enorme werkdruk.

80 duizend mensen te weinig

Het oplossen van het tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden, is één van de belangrijkste taken van de ministers Hugo de Jonge (CDA) en Bruno Bruins (VVD) en staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie). Vorige week presenteerden zij een verlaagde prognose van het tekort: in 2022 zijn er niet 125.000 mensen te weinig in de zorg, schrijven zij, maar 80.000.



Maar wie de prognose bekijkt, ziet dat de 'verbeteringen’ maar voor een klein deel (mogelijk) worden veroorzaakt door het beleid van de bewindslieden. Zo heeft het ministerie de oorspronkelijke voorspelling van eind 2017 aangepast: het verwachte tekort in 2022 had 110.000 verpleegkundigen en verzorgenden moeten zijn en niet 125.000. (ANP)