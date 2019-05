Eisen extra verpleeghuisgeld versoepeld

Verpleeghuizen die gebruik willen maken van het kwaliteitsbudget hoeven niet meer 85 procent hiervan voor de inzet van extra personeel te gebruiken. Wel moeten zorgaanbieders in een aparte aanvraag toelichten waarom ze van deze voorwaarde willen afwijken. Dat hebben Zorgverzekeraars Nederland en werkgeversorganisatie ActiZ afgesproken.

Het kabinet stelde in 2017 2,1 miljard euro beschikbaar om de verpleeghuiszorg te verbeteren. Zorgorganisaties kunnen kwaliteitsplannen indienen bij het regionale zorgkantoor als zij hieruit een bijdrage willen. Als voorwaarde is dus wel gesteld dat 85 procent van het geld aan personeel moet worden besteed. Die eis is sindsdien door veel zorgorganisaties als te streng bestempeld en leidde er zelfs toe dat het geld op de plank bleef liggen.

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseerde in april van dit jaar om meer regionale ruimte toe te staan bij de financiering van verpleeghuizen. Daarbij gaat de NZa ook bekijken of de verdeling van de 2,1 miljard aan kwaliteitsgelden kan worden vereenvoudigd. Onlangs werd bekend dat het kwaliteitsbudget voor 2020 met 500 miljoen euro wordt verhoogd tot 1.1 miljard euro. Met de nieuwe afspraken tussen ZN en ActiZ krijgen zorgaanbieders meer vrijheid in de besteding hiervan.