Onderzoek immuuntherapie onzeker vanwege succes

Onderzoek naar immuuntherapie dreigt stil te vallen, juist omdat die behandeling goedkoper lijkt te worden, schrijft Trouw.

Juist nu ze met hun onderzoek een succes weten te melden, is het vervolg ervan onzeker geworden. Zaterdag publiceren oncologen van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam een studie over immuuntherapie. Als deze therapie niet ná de operatie waarbij de tumor wordt verwijderd, wordt ingezet, maar ervóór, lijken de overlevingskansen veel beter. En de kosten veel geringer.



Alleen was het onderzoek een zogeheten fase-II-studie. Voor het definitieve geneeskundige bewijs is een fase III nodig, met een veel grotere patiëntengroep en een veel langer tijdstraject. In die fase III moet de nieuwe aanpak zich ook bewijzen als beter dan de bestaande praktijk. "Maar dat onderzoek kost geld", zegt de leider van het onderzoek, Christian Blank. "Het farmaceutisch bedrijf dat tot nu toe heeft bijgedragen in de kosten, is nu minder enthousiast." (ANP)