Nieuwe voorzitter en lid in raad van toezicht IKNL

De raad van toezicht van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft per 1 juni een nieuwe voorzitter. Dat is Gijs de Vries, die eind 2018 al was toegetreden als lid van de rvt. De raad van toezicht is daarnaast aangevuld met een nieuw lid: Gerrit Meijer.

Dat meldt IKNL op 3 juni. De vries volgt Emile Lohman op, die aftreedt omdat hij de maximale zittingstermijn heeft bereikt. Ook Bob Löwenberg treedt af als lid van de rvt, na acht zittingsjaren.



Gijs de Vries was de afgelopen vijf jaar algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Ook is hij al enige tijd toezichthouder bij onder meer het Erasmus MC en sinds kort bij de Arbo Unie. Voorheen was De Vries ook lid van de directie van Capgemini, lid van de raad van bestuur van Ernst & Young en heeft hij diverse beleidsfuncties in de zorg vervuld.



Gerrit Meijer is hoofd van de afdeling pathologie van het Antoni van Leeuwenhoek. Meijer is daarnaast hoogleraar bij UMC Utrecht en Chief Science Officer van Health-RI, de nationale infrastructuur voor personalized medicine & health research.