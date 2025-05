Nieuwe voorzitter raad van toezicht Nationale Zorgreserve

Stichting Extra ZorgSamen geeft uitvoer aan de Nationale Zorgreserve: een landelijk netwerk van zorgreservisten. De Nationale Zorgreserve is tijdens de coronapandemie opgericht om de zorg te ondersteunen.

Wat begon als een burgerinitiatief is uitgegroeid tot een bestand van ruim 4000 zorgreservisten: oud-zorgprofessionals die bevoegd en bekwaam zijn en dat via trainingen ook blijven zodat ze in tijden van crisis direct inzetbaar zijn. Het streefdoel van de stichting is om eind 2026 een bestand van 5000 zorgreservisten opgebouwd te hebben.

Cathy van Beek was sinds de oprichting in 2020 de eerste voorzitter van de raad van toezicht. Hubert Bruls is burgemeester van Nijmegen en heeft ruime ervaring in en kennis van het openbaar bestuur en het crisismanagement.