Mark van Houdenhoven in rvt Oogziekenhuis

Mark van Houdenhoven is benoemd als de raad van toezicht van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Hij neemt onder andere deel aan de auditcommissie financiën. Van Houdenhoven volgt Jeroen van Breda Vriesman op, die na acht jaar zitting afscheid heeft genomen.

Dat meldt Het Oogziekenhuis Rotterdam op haar website. Mark Van Houdenhoven is naast voorzitter van de raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen tevens hoogleraar in economisch management in de gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij toezichthouder bij ReumaNederland in Amsterdam en bij de Amarant Groep in Tilburg.

Ziekenhuiszorg

"Mark Van Houdenhoven brengt niet alleen veel ervaring mee uit de ziekenhuiszorg, maar daarnaast in de onderscheidende positionering van een categoraal, topklinisch instituut," zegt Piet Batenburg, voorzitter raad van toezicht het oogziekenhuis.



Het Oogziekenhuis Rotterdam is een topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Ieder jaar worden In het ziekenhuis ruim 12.500 operaties uitgevoerd en 139.000 patiënten poliklinisch gezien.