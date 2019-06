Menzis vordert zes ton van CFT na beschuldiging fraude

Zorginstelling Care Free Twente (CFT) voerde vorige week actie bij Menzis en dreigt nu een rechtszaak aan te spannen tegen de zorgverzekeraar. De reden is dat Menzis zes ton aan uitbetaalde vergoedingen terugeist, omdat er sprake zou zijn van fraude bij CFT. Bovendien heeft negentig procent van het personeel niet het vereiste diploma Verzorgende IG, aldus Menzis.

Menzis is al zes maanden geleden gestopt met betalingen aan Care Free Twente uit Enschede. Vorige week ging er een brief van de zorgverzekeraar naar CFT met een terugvordering van zes toen, zo schrijft dagblad Tubantia. Volgens Menzis is er 1800 uur zorg teveel gedeclareerd. Daarnaast zou er zorg zijn verleend waarvoor geen medische indicatie was afgegeven en uren zijn geschreven voor zorg die helemaal niet is geleverd.

Personeelstekort

Directrice Rima Lahdo van CFT ontkent elke vorm van fraude en zegt alles te kunnen bewijzen. Wel geeft zij toe dat veel van haar personeel niet gediplomeerd is. Dat komt door tekorten op de arbeidsmarkt, zegt Lahdo. Vooral allochtonen met diploma Verzorgende IG zijn moeilijk te vinden. CFT biedt vooral zorg aan allochtonen. Die cliënten hebben behoefte aan zorgverleners die hun taal spreken en hun cultuur kennen. Lahdo zegt dat ze haar personeel scholing aanbiedt en dat binnenkort alle medewerkers gediplomeerd zijn.