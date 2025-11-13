Skipr

Thema: Beleid en management
Groningen zet actieplan in tegen zorgfraude

,

De gemeente Groningen komt met een actieplan om fraude met zorggeld harder aan te pakken. Met nieuwe maatregelen wil het college voorkomen dat geld bestemd voor zorg op de verkeerde plek belandt, zo meldt RTV Noord.

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) is stellig en waarschuwt dat wie probeert te frauderen met zorg, niet welkom is in de gemeente.

Volgens de wethouder gaat het mis bij zowel de inkoop van zorg als bij persoonsgebonden budgetten. Als voorbeeld noemt zij de zorgvorm ‘beschermd wonen’, waar aanbieders op papier uitstekende zorg beloven, maar waar de praktijk soms ronduit slecht is.

Ook signaleert de gemeente dat malafide aanbieders kwetsbare pgb-aanvragers onder druk zetten om meer uren te declareren dan nodig, waarna de fraudeur het extra geld zelf int.

Zorgbrigade

Om dit soort praktijken tegen te gaan, richt de gemeente zich op preventie, toezicht en handhaving. Zo wordt de Wet Bibob vaker ingezet om te controleren of zorgaanbieders banden hebben met criminele activiteiten. Daarnaast krijgt de zogenoemde Zorgbrigade, die in 2024 als pilot startte, een structureel vervolg. Deze brigade zoekt actief naar signalen van mogelijke fraude door in gesprek te gaan met zorgorganisaties en professionals.

