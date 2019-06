Zadelhoff mag van rechter vastgoed MC Slotervaart kopen

De rechter-commissaris heeft op 4 juni bepaald dat de curatoren van MC Slotervaart geen extra onderzoek hoeven te doen naar de rol van Loek Winter en Willem de Boer in het faillissement van het ziekenhuis. Ook mogen de curatoren een deal maken met vastgoedbedrijf Zadelhoff en kan de gemeente Amsterdam niet het voorkeursrecht doen gelden.

Curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot moeten het faillissement zo snel mogelijk kunnen afhandelen en alle schuldeisers terugbetalen. Daarom krijgen zij van de rechter-commissaris de kans om de deal met Zadelhoff af te ronden, zo schrijft Het Parool. Het vastgoedbedrijf wil 45 miljoen euro in de ziekenhuisgebouwen steken. Als Amsterdam een bedrag zou bieden waarmee de schuldeisers geheel zouden kunnen worden terugbetaald, zou de gemeente het recht op eerste koop kunnen laten gelden, zo redeneert de rechter-commissaris, maar daarvan is niets gebleken. De bezwaarschriftencommissie van de gemeenteraad heeft geoordeeld dat Amsterdam het voorkeursrecht vooralsnog niet hoeft in te trekken.

Onderzoeken

Zadelhoff is geldschieter voor Loek Winter en Willem de Boer. De 45 miljoen euro wordt gebruikt voor hun plan om de panden van MC Slotervaart te verhuren aan zorgpartijen en om er woningen te ontwikkelen voor medisch personeel. De gemeente koos voor de weg naar de rechter-commissaris omdat het wil voorkomen dat de zorgondernemers terugkomen in Slotervaart zonder dat hun rol in het faillissement is onderzocht. De curatoren zeggen dat zij geen geld hebben voor zo’n onderzoek en dat zij geen aanwijzingen hebben voor onrechtmatigheden. De rechter-commissaris oordeelde dat dat onderzoek ook niet nodig is, omdat minister Bruno Bruins al drie onderzoeken naar het faillissement heeft geïnitieerd. Daarin wordt ook de rol van Winter en De Boer meegenomen.