Landelijke schrapdag tegen onnodige regels

Ongeveer vierhonderd jeugdprofessionals schrappen woensdag op 41 verschillende plekken in het land regels, waar ze in hun dagelijkse werk last van hebben.

Dat is de insteek van de landelijke schrapdag in de jeugdhulp, een initiatief van de FNV. De vakbond voert de dag uit in nauwe samenwerking met CNV, VNG, beroepsverenigingen, brancheverenigingen en het ministerie van VWS.

Administratie- en werkdruk

Het uiteindelijke doel van de dag is om de administratie- en werkdruk te verlagen zodat jeugdprofessionals meer tijd hebben om te doen waarvoor ze zijn opgeleid: zorgen voor kwetsbare jongeren. Alle onnodige regels die op 13 juni worden verzameld worden op 4 september voorgelegd aan bestuurders van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, het ministerie van VWS, de inspectie en andere instanties die verantwoordelijk zijn voor het bestaan van de overbodige regels. Deze bestuurders moeten de stappen gaan zetten die nodig zijn om de overbodige regels te schrappen.

In november onderzoeken de partijen met elkaar of de regels echt gekapt zijn.