Karremans wil pleegouders strenger en vaker controleren

Staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd en Preventie) wil dat pleegouders strenger en vaker worden doorgelicht. Zo moet er doorlopend worden gecontroleerd of pleegouders een strafblad hebben en moeten eerdere bevindingen als pleegouders ook worden meegenomen. Dat stelt hij in een debat in de Tweede Kamer over het ernstig mishandelde pleegmeisje in Vlaardingen.

Pleegzorgorganisatie Enver, die betrokken was bij het meisje dat zwaar is mishandeld in een pleeggezin in Vlaardingen, “stak een hand in het vuur” voor dat gezin. Staatssecretaris Mariëlle Paul (Onderwijs) zei tijdens een debat in de Tweede Kamer dat de school, die vermoedens had van huiselijk geweld, het meisje daarom terug liet gaan naar het gezin, terwijl ze verwondingen had.

Zwarte lijst

Hanneke van der Werf van D66 vroeg hoe het mogelijk was dat het meisje daarna toestemming kreeg om niet meer naar school te gaan, terwijl de school vermoedens had van huiselijk geweld. Volgens de VVD-bewindsvrouw kwam dit ook doordat de zorginstantie voor het gezin instond en de school daardoor akkoord ging met de maatregelen. Het meisje werd hierdoor geïsoleerd en in de periode dat ze thuiszat, werd ze ernstig mishandeld. De VVD’er vindt dat er ook vaker tussentijds bekeken moet worden of pleegouders nog geschikt zijn. NSC-Kamerlid Faith Bruyning stelde eerder in het debat voor dat pleegouders minimaal jaarlijks zouden worden doorgelicht.

Van der Werf en Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA willen dat er een extra controle komt in gevallen waar mogelijk sprake is van huiselijk geweld. “Er had een onafhankelijke arts moeten meekijken”, zei Westerveld. Paul vroeg zich af of dat de oplossing zou zijn, maar zei open te staan voor alle mogelijke oplossingen. Op de vraag van Patrick Crijns (PVV) waarom er geen zwarte lijst is met pleegouders die eerder in de fout zijn gegaan, zei Karremans dat het hier niets had uitgemaakt. “Richtlijnen zijn niet nageleefd, dus als die regel er was, had het niets uitgemaakt.” Karremans denkt dat herscreeningen beter werken en breder moeten worden getrokken dan alleen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Sceptisch

Kamerleden Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA en Sarah Dobbe van SP betwijfelen of betere jeugdbescherming mogelijk is als de geplande bezuinigingen op de jeugdzorg doorgaan. Ook de plannen die nu worden bedacht naar aanleiding van het mishandelde pleegkind in Vlaardingen, zullen stuklopen op geldtekorten, denken ze.

“Gaat de staatssecretaris zorgen dat met de voorjaarsnota geleverd wordt en plannen waargemaakt kunnen worden?”, vroeg Westerveld woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Volgens Westerveld heeft het kabinet al aangegeven dat er geen geld is voor het geschetste toekomstscenario, waar staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd en Preventie) over sprak. “Ik kan daar pas na de voorjaarsnota iets over zeggen”, antwoordde de VVD-bewindsman.

Nieuwe afspraken

Dobbe vraagt zich af waarom Karremans de gevolgen en risico’s van de aangekondigde bezuinigingen op jeugdzorg en gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, negeert. Het gaat om miljarden euro’s.

In de afgelopen twee jaar is een tekort ontstaan van bijna 1,5 miljard euro en vanaf 2026 is een bezuiniging ingeboekt van 1 miljard euro. Een commissie onder leiding van oud-minister Tamara van Ark waarschuwde onlangs in een rapport dat deze bezuiniging niet haalbaar is. Ze pleit voor nieuwe afspraken over het budget, en wil alle aandacht richten op het oplossen van de problemen in de jeugdzorgsector. (ANP)