Advies: vaccineer ook jongens tegen HPV

Ook jongens moeten via het Rijksvaccinatieprogramma worden gevaccineerd tegen HPV, een seksueel overdraagbaar virus. Dat adviseert de Gezondheidsraad. HPV kan bij meisjes vooral baarmoederhalskanker veroorzaken en speelt bij jongens en meisjes een rol bij het ontstaan van anus-, mond- en keelkanker. Jongens kunnen ook peniskanker krijgen. Tot nu toe geldt het Rijksvaccinatieprogramma, dat in de betaling en de organisatie van dergelijke prikken voorziet, alleen voor meisjes waar het HPV betreft.

"Behalve dat vaccinatie directe bescherming biedt tegen deze vormen van kanker, leidt het ook tot groepsbescherming: ook voor niet-gevaccineerden daalt het risico op HPV-infectie. Op deze manier leidt vaccinatie van jongens indirect eveneens tot vermindering van het risico op baarmoederhalskanker bij meisjes", aldus de Gezondheidsraad.

Vaccinatie werkt lang genoeg

Omdat inmiddels duidelijk is dat de vaccinatie lang genoeg werkt, kan de leeftijd waarop kinderen de vaccinatie krijgen omlaag, stelt de Gezondheidsraad verder. De raad beveelt aan deze zo dicht mogelijk bij de 9 jaar te leggen. "Dat biedt de beste bescherming. Vaccinatie geeft weinig bijwerkingen", benadrukt het adviesorgaan.



Meisjes krijgen nu in het jaar dat ze 13 worden de vaccinatie aangeboden. Meiden van 12/13 jaar krijgen twee keer een vaccinatie. Meisjes van 15 jaar en ouder krijgen drie keer een vaccinatie. De raad adviseert ook een aanvullend vaccinatieprogramma voor alle mensen tot en met 26 jaar die zich nog niet hebben laten vaccineren.

Baarmoederhalskanker

Alleen al van baarmoederhalskanker zijn er per jaar zo’n 800 nieuwe gevallen en overlijden er ongeveer 200 vrouwen aan deze ziekte. Jaarlijks krijgen in ons land meer dan 480 jongens kanker als gevolg van het HPV-virus, aldus KWF Kankerbestrijding. KWF-directeur Johan van de Gronden is dan ook blij met het advies: "Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat het virus geen slachtoffers meer maakt. Met deze vaccinatie kunnen we tot wel 1450 gevallen van kanker bij jongens en meisjes vermijden."



Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat jongens voordeel kunnen hebben bij het HPV-vaccin. Zij kunnen de vaccinatie al wel op eigen kosten krijgen bij de huisarts buiten het Rijksvaccinatieprogramma om, maar mogelijkheden en risico's zijn niet erg bekend. (ANP)