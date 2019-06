Zorginnovatie gaat goede kant op, maar er is meer mogelijk

Steeds meer vormen van technologie breken succesvol door in de zorg. Toch blijft gebruik van e-health nog achter op wat er allemaal mogelijk is.

Dat schrijven ministers De Jonge (VWS), Bruins (Medische Zorg) en staatssecretaris Blokhuis in een Kamerbrief over Voortgangsrapportage Innovatie & Zorgvernieuwing.

Digitale vaardigheden

De bewindslieden melden in de brief dat steeds meer vormen van technologie succesvol worden geïmplementeerd en opgeschaald. Zo is het thema digitale vaardigheden enorm gaan leven, hebben de eerste Persoonlijke Gezondheidsomgevingen het MedMij-label verworven en sluiten steeds meer verzekeraars meerjarige contracten af om de digitale transformatie te begeleiden. Ook zijn volgens de ministers en staatssecretaris technologieën met low tech, high impact zoals contact op afstand, gebruik van slimme sensoren en zelfmetingen, steeds meer zichtbaar in de zorg. “Het gaat dus de goede kant op”, concluderen ze.

E-health

Toch kan er nog veel meer, schrijven ze. Uit cijfers van de e-healthmonitor blijkt dat het gebruik nog achter blijft bij wat mogelijk en noodzakelijk is. “Er ligt dus nog een aanzienlijke opgave”, aldus de bewindslieden. “De komende periode moeten dan ook de mouwen worden opgestroopt, door de partijen in het veld en door VWS. De rol van VWS verbreedt daarbij van stimuleren en enthousiasmeren naar ook in de praktijk ondersteunen en helpen.”

Samenwerken

De bereidheid tot samenwerken is belangrijk benadrukken ze in de brief. “Wij kunnen en mogen met elkaar geen tijd verliezen bij het slimmer organiseren van onze zorg, en in straf tempo van digitaal het nieuwe normaal maken. Wij roepen het veld op om die samenwerking te zoeken, binnen uw organisatie en daarbuiten, om de zorg ook voor toekomstig generaties beschikbaar en betaalbaar te houden. Geen tijd dus om op onze lauweren te rusten, maar een tijd om door te pakken.”