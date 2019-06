Zorgorganisaties investeren een kwart meer in digitale veiligheid

Zorgorganisaties hebben het afgelopen jaar fors meer geïnvesteerd in digitale beveiliging. IT-professionals die in de zorg werken, zeggen er vertrouwen in te hebben dat hun organisatie nu goed voorbereid is op een cyberaanval.

Twee jaar geleden, in mei 2017, werden wereldwijd grote organisaties platgelegd door ransomwarevirus WannaCry. Naast commerciële partijen werden ook zorgorganisaties getroffen.

Voor Infoblox waren deze incidenten mede aanleiding voor een onderzoek naar hoe zorgorganisaties er nu voor staan. Voor het onderzoek werden ruim 600 ICT-professionals in de zorg bevraagd, uit het Verenigd Koninkrijk, de VS, Duitsland en de Benelux.

Applicatiebeveiliging

Het onderzoek van Infoblox laat zien dat de investeringen in cybersecurity zijn opgevoerd. Zo’n 95 procent van alle ondervraagde ICT-professionals meldt een toename in het afgelopen jaar. In Nederland zijn de investeringen in digitale beveiliging gemiddeld met 25,8 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. De meeste investeringen gaan naar applicatiebeveiliging, netwerkmonitoring, antivirussoftware en e-mail security.

Vertrouwen

Een tweede resultaat uit het onderzoek is dat de ICT-professionals ervan overtuigd zijn dat hun organisatie de juiste maatregelen heeft getroffen. In de vier onderzochte regio’s zegt 91,9 procent er vertrouwen in te hebben dat hun organisatie voorbereid is en goed kan reageren op een cyberaanval. In de Benelux als geheel is dat percentage nog hoger: 98 procent. In Nederland zegt 96,7 procent vertrouwen te hebben.