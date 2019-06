Per Saldo roept Tweede Kamer op tot nieuwe kwaliteitsregels

De huidige kwaliteitsregels binnen de verpleeghuiszorg zijn niet passend. Dat schrijft Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer. Er moet nieuw beleid komen waarin rekening gehouden wordt met de variëteit van wooninitiatieven, aldus de belangenvereniging.

Wooninitiatieven bestaan in allerlei soorten en maten. Het is daarom belangrijk dat beleidsregels recht doen aan deze verschillen. Het kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg laat zien dat dit nu niet gebeurt. In 2018 waren wooninitiatieven verplicht om een vragenlijst in te vullen om kwaliteitsgegevens aan te leveren. Veel van de gestelde vragen waren niet van toepassing op kleine wooninitiatieven. Daarnaast moest er een klein bedrag worden betaald om deze gegevens aan te kunnen leveren.

Onacceptabele situatie

Om te voorkomen dat er dit jaar weer een niet passende vragenlijst gestuurd zou worden, waarvoor opnieuw moet worden betaald, is Per Saldo in gesprek gegaan met Zorginstituut Nederland en het Ministerie van VWS. De belangenvereniging vindt de situatie onacceptabel, en vraagt de minister in een brief om een betere vragenlijst en een apart wooninitiatievenbeleid, dat recht doet aan verschillende vormen van wooninitiatieven.