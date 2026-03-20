Zorginstituut: Vergoed allergiemedicijnen uitsluitend nog bij langdurig gebruik

,

Zorginstituut Nederland adviseert minister Sophie Hermans van Volksgezondheid (VWS) om de vergoedingsregels voor allergiemedicijnen strikter te handhaven.

Alleen patiënten die deze middelen langer dan zes maanden aaneengesloten nodig hebben, behouden recht op vergoeding uit het basispakket. Voor kortdurend of seizoensgebonden gebruik, zoals bij hooikoorts, moeten patiënten de kosten zelf dragen.

Vergoeding voor 1,5 miljoen Nederlanders

In 2023 ontvingen bijna 1,5 miljoen Nederlanders een vergoeding voor middelen tegen onder meer hooikoorts, huisstofmijt, en galbulten. De maatschappelijke kosten hiervan bedroegen in totaal 55 miljoen euro. Bij ruim een miljoen gebruikers, twee derde van het totaal, ging het echter om gebruik korter dan een halfjaar. Daarmee kregen zij deze medicatie buiten de geldende regels om vergoed.

Het Zorginstituut concludeert dat vrij verkrijgbare medicijnen voor kortdurende klachten geen “noodzakelijk te verzekeren zorg” zijn. De ziektelast en de kosten, die neerkomen op gemiddeld 37,25 europer gebruiker per jaar, zijn voor deze groep relatief laag. Bestuursvoorzitter Mark Janssen benadrukt dat strikte naleving van de regels essentieel is om stijgende premies te voorkomen en budget vrij te houden voor zwaardere, noodzakelijke zorg.

Helder communiceren

Het instituut roept huisartsen en apothekers op de voorwaarden scherper toe te passen en dit helder naar patiënten te communiceren. Zorgverzekeraars krijgen daarnaast de expliciete taak om op deze naleving te controleren. Omdat het vooraf inschatten van de behandelduur in de praktijk lastig kan zijn, gaat het Zorginstituut in gesprek met zorgverleners om hen hierbij te ondersteunen. In 2028 volgt een evaluatie om te toetsen of de handhaving is verbeterd.

Gerelateerd nieuws

13:21 ETZ verplaatst infuusbehandeling voor osteoporose naar de thuissituatie
5 mrt 2026 Zuyderland-bestuurder David Jongen had persoonlijke beveiliging nodig
24 feb 2026 Hartstichting: nog steeds veel aanmeldingen burgerhulpverleners
16 feb 2026 Poll | Grenzen opzoeken bij kwalificaties OK-personeel is noodzakelijk

  1. Jorrit Stroosma

    Dit zullen we steeds meer gaan zien, boven op het eigen risico wat steeds hoger zal worden ook nog eigen bijdrages voor niet chronisch medicijngebruik en simpele ingrepen.
    In de regeerperiode van kabinet Jette 1 zal dit zeker enkele honderden miljoen euros “opleveren” op hun excelsheet, maar dit zorgt op de lange baan voor nog meer zorgmijders en waarschijnlijk ergere en duurdere aandoeningen en behandelingen wat meer gaat kosten dan de eerder behaalde bezuinigingen