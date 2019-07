Forse toename crisisopnames mensen met dementie

Het aantal ouderen met dementie die met spoed moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of een verpleeghuis neemt sinds 2015 fors toe. Dat constateren onderzoekers verbonden aan Radboudumc, De Waalboog en Geriant.

De helft van de 70-plussers die met spoed op de afdeling geriatrie van het Radboudumc wordt opgenomen is dementerend. Bij De Waalboog, een zorginstelling die is gespecialiseerd in dementie, komt zeventig procent na een crisis thuis. Een crisisopname veroorzaakt veel onrust bij mensen met dementie.

Toename

Volgens de onderzoekers is de toename een landelijke trend. Er is sprake van een stijging van tien tot vijftien procent sinds 2015, toen de hervormingen in de zorg werden doorgevoerd, schrijft dagblad de Gelderlander. Nederlanders moeten zolang mogelijk thuis blijven wonen, met hulp van familie, vrienden of buren. Verzorgingshuizen zijn verdwenen en alleen de ergste gevallen komen nog in een verpleeghuis.



Het onderzoek is onderdeel van het landelijke Deltaplan Dementie. De definitieve cijfers komen volgende week. Voorspellingen zeggen dat het aantal dementerenden in Nederland de komende twintig jaar zal verdubbelen tot ongeveer vijfhonderdduizend.