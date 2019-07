Zorggroep De Vechtstreek vernieuwt raad van toezicht

Douwe van Riet en Ivo van Dijk zijn per 1 juni toegetreden tot de raad van toezicht van Zorggroep De Vechtstreek.

Douwe van Riet (39) is lid van de raad van bestuur van HVO Querido, een organisatie die in Amsterdam en Kennemerland onder andere maatschappelijk opvang en beschermd wonen biedt. Ivo van Dijk (51) is lid van de raad van bestuur van zorgverzekeraar ONVZ. Beiden hebben in diverse functies daarvoor hun sporen verdiend in de zorgsector. Samen vormen zij ook de auditcommissie.

De huidige leden van de raad van toezicht, Angela Keijzer en Tinka Deutekom vormen samen de commissie kwaliteit en veiligheid. Marcel Dopper, toegetreden tot de raad van toezicht in december 2018, is per 1 juni benoemd als voorzitter. Michel van der Voort en Rik Riemens zijn na een periode van 8 jaar reglementair afgetreden.