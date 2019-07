Bestuurder De Waalboog naar Abrona

Toke Piket wordt per 1 september de nieuwe bestuurder van Abrona. Zij volgt bij de Utrechtse gehandicaptenzorgorganisatie Jan Duenk op, die deze functie sinds 2011 vervult en per 1 januari 2020 met pensioen gaat.

Piket heeft ruime ervaring in de zorg, zo laat de organisatie weten. Momenteel is zij bestuurder van De Waalboog in Nijmegen. De Waalboog verzorgt ouderen, jonge mensen met dementie en mensen die palliatieve zorg nodig hebben.

"Piket heeft zich in de selectieprocedure aan de raad van toezicht, de centrale cliëntenraad, centrale familieraad, ondernemingsraad en het managementteam laten zien als een bestuurder met een grote gedrevenheid vanuit de inhoud van de zorg en de positie van de cliënt en de familie. Met vertrouwen in de deskundigheid van medewerkers", aldus de organisatie.

Piket: "Ik wil me richten op het verdiepen van de samenwerking met alle lokale en regionale partners, het uitbouwen van Abrona als expertisecentrum en het bieden van een inspirerende werkomgeving. Aandacht voor innovatie en nieuwe technologieën hoort daar natuurlijk ook bij."