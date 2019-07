Minister: papieren zak beperkt verspilling medicijnen

Een speciale papieren zak moet de verspilling van geneesmiddelen beperken. Minister Bruins van Volksgezondheid wil dat apothekers en patiënten de papieren zakken gaan gebruiken die zijn ontwikkeld door apotheekketen Service Apotheek.

“Ik bepleit actief bij andere apotheekorganisaties en koepelorganisatie KNMP dat apotheken dit voorbeeld volgen”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Bruins probeert met een verbeterde inzameling de hoeveelheid medicijnresten die in het milieu terechtkomen te verminderen.

Stickers

Veel apothekers hebben initiatieven rond het terugbrengen door patiënten van medicatie, maar volgens Bruins zijn die minder geschikt, vooral omdat apothekers daarbij stickers op hun doosjes en zakjes plakken. Daardoor wordt andere essentiële informatie onzichtbaar voor de gebruiker, stelt de minister.

Ketenaanpak

Enkele jaren geleden richtte een brede groep zorgpartijen de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water hiervoor op. Speciaal probleem zijn de contrastvloeistoffen in het oppervlaktewater, naar schatting gaat het om dertig ton per jaar. Daarover zijn onlangs gesprekken begonnen tussen de zorg- en watersector. Contrastvloeistoffen zijn moeilijk uit het water te zuiveren en worden bovendien langzaam afgebroken.

Heruitgifte

Het plan van minister Bruins staat los van de initiatieven voor heruitgifte van geneesmiddelen. Al enkele jaren lopen er initiatieven om met name dure (ziekenhuis)medicatie te hergebruiken, zoals nu pilots bij Radboudumc, Sint Maartenkliniek en de Universiteit Utrecht. Ook zijn er ideeën om de besparing aan het begin van het uitgifteproces te implementeren, door dure medicijnen doelmatiger af te leveren.