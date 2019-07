AMC introduceert nieuw voedingsconcept

Het Amsterdam UMC start op de locatie AMC met het voedingsprogramma Zorg op het Bord. Het moet patiënten eten en drinken op maat aanbieden en zo bijdragen aan sneller herstel.

"Uit onderzoek blijkt dat goede voeding de ligduur van een patiënt tot wel 1,5 dag kan verkorten, maar mensen die ziek zijn, hebben niet altijd trek in eten en dat maakt het een uitdaging", zegt Marieke van Maanen, programmamanager ‘Zorg op het Bord’ bij het AMC. “Wanneer ze meer regie hebben over wat en hoeveel ze eten, is de kans groot dat ze ook beter zullen eten."

Amsterdam UMC internist-endocrinoloog Maarten Soeters is voorzitter van Zorg op het Bord en de kernteams van beide locaties zijn multidisciplinair. Daarnaast maakt voeding sinds twee jaar ook deel uit van het curriculum van de studenten geneeskunde aan de UvA.

Smaak

Zorg op het Bord wordt ondersteund door Albron en Distrivers. De maaltijdleveranciers werken al samen in het Zaans Medisch Centrum. Volgens Van Maanen koos het AMC vanwege verschillende redenen voor deze partijen. "Doorslaggevend was het uitgewerkte concept de proeverij. De smaak van de maaltijden is natuurlijk heel belangrijk en ook de presentatie zag er goed uit. Daarnaast zagen we dat Distrivers en Albron op elkaar ingespeeld waren en de benodigde ervaring hadden (..) Onze patiënten hebben naast hun eigen voorkeuren ook een bepaalde voedingsbehoefte door hun specifieke ziektebeelden. We hebben daarom naast medewerkers van Distrivers en Albron specialisten op het gebied van voeding van verschillende afdelingen van het AMC bij het project betrokken."