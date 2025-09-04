ZorgkaartNederland stopt met ongeverifieerde beoordelingen

ZorgkaartNederland gaat stoppen met het publiceren van ongeverifieerder beoordelingen van zorgverleners- en organisaties. Het gaat om beoordelingen waarbij het niet duidelijk is of er een behandelrelatie is. Dat maakt Patiëntfederatie Nederland , die de website onderhoudt, bekend.

© takasuu / Getty Images / iStok

Op ZorgkaartNederland laten mensen beoordelingen achter van hun ervaring met een zorgprofessional of een organisatie. Dat kan via de zogeheten geverifieerde route. Zorgverleners nemen hierbij een meetbureau in de arm, dat steekproefsgewijs verzoeken aan hun patiënten stuurt om hun ervaring achter te laten op ZorgkaartNederland. Er is ook een ‘open route’, waarbij mensen uit zichzelf op het platform een ervaring met de zorgverlener kunnen delen. Bij deze laatste route is het dus niet vastgesteld dat deze persoon ook bij de zorgverlener in behandeling is.

Deze laatste route gaat ZorgkaartNederland nu afsnijden. Straks zijn bovendien alleen nog maar ervaringen op ZorgkaartNederland te zien die niet ouder zijn dan vier jaar, laat de Patiëntenfederatie weten.

Nep-reviews

De koerswijziging volgt na jaren van kritiek op de betrouwbaarheid van het platform. Uit onderzoek van Zorgvisie bleek dit jaar nog dat op ZorgkaartNederland gekochte nep-reviews staan. In oktober 2024 trok de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) zich terug uit de adviesraad van ZorgkaartNederland. De Federatie van Medische Specialisten (FMS) en artsenorganisatie KNMG trokken op hun beurt in het voorjaar van 2025 hun medewerking aan het platform in.

Patiëntfederatie Nederland benadrukt dat het aantal ongeverifieerde beoordelingen de afgelopen jaren sterk is afgenomen. In de 2021 was nog de helft van de reacties ongeverifieerd, momenteel zou het nog om 20 procent gaan. Dat aantal gaat binnenkort dus naar nul.

Meer objectieve informatie

In de toekomst moet ZorgkaartNederland, naast de subjectieve ervaringen van patiënten en cliënten, meer objectieve informatie bevatten. Op platform is nu al informatie over wachttijden beschikbaar en keuzehulpen, maar dan zou ook informatie over uitkomsten van behandelingen bij kunnen komen.

Eén van de andere ambities die het platform de komende jaren heeft is dat het naast ervaringen, informatie over wachttijden en keuzehulpen nog veel meer objectieve keuze-informatie voor patiënten toegankelijk en begrijpelijk wil maken. Denk bijvoorbeeld aan uitkomstinformatie over bepaalde behandelingen: “De transparantie over de kwaliteit van zorg in Nederland schiet ernstig tekort. Er is nog heel weinig objectieve informatie over bijvoorbeeld uitkomsten van zorg beschikbaar voor patiënten,” zegt Arthur Schellekens, directeur-bestuur van de Patiëntenfederatie. “Daar blijven we als Patiëntenfederatie Nederland bij zorgaanbieders om vragen.”

Tegelijkertijd is bepaalde relevante informatie al wel openbaar, maar nog niet begrijpelijk voor patiënten: “Neem bijvoorbeeld hoe vaak bepaalde operaties in ziekenhuizen worden uitgevoerd. Met een volumekaart die we straks op ZorgkaartNederland gaan publiceren willen we daar verandering in gaan brengen”, aldus Schellekens.