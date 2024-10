LHV twijfelt aan betrouwbaarheid ZorgkaartNederland en stapt uit adviesraad

“De afgelopen jaren kregen we steeds meer signalen van huisartsen dat zij zich onvoldoende herkennen in de wijze waarop reviews worden verzameld en gedeeld via Zorgkaart. Voor zorgverleners is niet helder hoe ZorgkaartNederland precies te werk gaat, welke criteria gelden voor publicatie van reviews en welke controle en/of verificatie de redactie toepast om bijvoorbeeld te toetsen of de persoon die de review plaatst ook echt patiënt is van de arts in kwestie”, schrijft de LHV op de eigen website. Ook lijkt de informatie op Zorgkaart de patiënt “onvoldoende te helpen in de keuze voor een goede zorgverlener”.

Patiëntenfederatie

De Patiëntenfederatie zegt verbaasd te zijn over de redenen die de LHV aandraagt om uit de adviesraad te stappen. Volgens de federatie zijn er dit jaar zo’n 250.000 reviews op Zorgkaart “die voldoen aan onze strenge gedragscode”, en komt bijna 80 procent daarvan binnen via een geverifieerde route. “Dit betekent dat we zeker weten dat de patiënt die de waardering schrijft ook daadwerkelijk bij de betreffende zorgverlener is geweest. In verschillende sectoren van de zorg werken we naar grote tevredenheid – ook van zorgaanbieders – op deze manier.”

De organisatie stelt dat het aantal betrouwbare reviews in de huisartsenzorg achterblijft, omdat juist de LHV en huisartsen weerstand boden om ook in de huisartsenzorg op deze manier te gaan werken. “Wij betreuren dat de LHV niet verder samen met ons en andere partijen wil optrekken om ZorgkaartNederland te blijven verbeteren. De 1 miljoen bezoekers die het platform maandelijks ontvangt tonen aan hoe groot de behoefte is van patiënten aan betrouwbare keuze-informatie.” (ANP)