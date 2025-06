Nieuw centrum voor acute zorg Zoetermeer krijgt akkoord van zorgverzekeraars

Het HagaZiekenhuis, Fundis en EerstelijnsZorg Zoetermeer werken gezamenlijk aan een centrum voor acute zorg via een centrale digitale triage. De spoedzorg in de regio moet daarmee beter, slimmer en toekomstbestendiger georganiseerd worden.

De partijen worden hierbij ondersteund door Samen ZoeterMeer Gezond en de gemeente Zoetermeer. Zorgverzekeraars, met CZ en Coöperatie VGZ voorop, hebben nu het ingediende transformatieplan goedgekeurd. De komende maanden werken de betrokken partijen aan de verdere uitwerking van de plannen, uiterlijk 1 juli willen zij een voorgenomen besluit nemen over de komst van het gezamenlijke centrum.

Tijdbesparing

Het gezamenlijke centrum voor acute zorg is een integratie van acute zorgverlening binnen een nieuwe zorgorganisatie. Patiënten krijgen na een centrale (digitale) triage direct de zorg die zij nodig hebben, van de juiste zorgverlener.

Dit kan een medewerker van de Spoedeisende Hulp zijn, maar ook een huisarts of een medewerker van het Regionaal Transferpunt (RTP), dat tijdelijke zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) ouderen organiseert. Ook de acute wijkverpleging, die zorgt voor snel inzetbare, kortdurende verpleegkundige zorg aan huis, en de Dienstapotheek zijn onderdeel van dit gezamenlijke centrum.

“Door efficiënt en vanuit een team acute zorg te bieden, verdwijnen de grenzen tussen de verschillende zorgaanbieders. De patiënt ziet daardoor minder verschillende zorgverleners. Bovendien verlagen we de administratieve lasten en de werkdruk, waardoor meer tijd overblijft voor de patiënt. Een tijdsbesparing voor zowel de patiënt als de zorgprofessional dus. Zo kunnen we de spoedzorg beter, slimmer en toekomstbestendiger organiseren”, zegt Kwartiermaker Klara Rijnten.

Toekomstbestendig

De ontwikkelingen vragen om een verandering van de manier waarop zorgaanbieders samenwerken. Mijke Buijs, manager regioregie bij CZ, is samen met Coöperatie VGZ nauw betrokken bij de plannen: “Het is van belang dat zorgaanbieders op een andere manier samenwerken in de acute zorg. Deze organisaties kijken over de eigen muren heen. Met dit gezamenlijke centrum voor acute zorg laten partijen zien dat het mogelijk is en een oplossing bieden voor de toegankelijkheidsuitdagingen in de acute zorg”.

Door de ondersteuning van zorgverzekeraars, maakt het project aanspraak op transformatiemiddelen die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beschikbaar stelt.

Een andere voorwaarde is het komen tot duidelijke afspraken over de financiering van de zorg die wordt geboden in het gezamenlijke centrum. Daarover voeren de betrokken organisaties en de verzekeraars gesprekken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en het ministerie van VWS.