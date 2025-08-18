Amphia krijgt ZonMw-subsidie voor onderzoek naar prehabilitatie

Vaatchirurg en hoogleraar Lijckle van der Laan en klinisch geriater Miriam Faes van het Amphia Ziekenhuis hebben een subsidie van ZonMw ontvangen voor wetenschappelijk onderzoek naar het effect van prehabilitatie bij patiënten met ernstig perifeer vaatlijden.

Het onderzoek start dit jaar in drie ziekenhuizen: Amphia in Breda, ETZ in Tilburg en Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Doel is om aan te tonen dat een betere voorbereiding op een vaatoperatie leidt tot minder complicaties, kortere opnames en een betere kwaliteit van leven.

Amputatie

Patiënten met ernstig perifeer arterieel vaatlijden kampen met kritieke ischemie, gepaard gaande met pijn, niet-genezende wonden en een risico op amputatie. Interventies zoals dotterprocedures en bypassoperaties zijn medisch noodzakelijk, maar brengen bij deze oudere en vaak kwetsbare populatie aanzienlijke risico’s op complicaties, sterfte en functieverlies met zich mee. “Een optimale voorbereiding op de ingreep is daarom essentieel”, aldus Van der Laan.

Prehabilitatie

Binnen Amphia zijn al positieve ervaringen opgedaan met prehabilitatie. In eerdere evaluaties bleek de aanpak veilig en mogelijk effectief: het aantal ernstige complicaties was niet verhoogd en sommige patiënten konden sneller worden ontslagen.

De onderzoekers beogen met dit project bij te dragen aan structurele implementatie van prehabilitatie in de reguliere zorg voor vaatpatiënten.