Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Passende zorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Amphia krijgt ZonMw-subsidie voor onderzoek naar prehabilitatie

,

Vaatchirurg en hoogleraar Lijckle van der Laan en klinisch geriater Miriam Faes van het Amphia Ziekenhuis hebben een subsidie van ZonMw ontvangen voor wetenschappelijk onderzoek naar het effect van prehabilitatie bij patiënten met ernstig perifeer vaatlijden.

Het onderzoek start dit jaar in drie ziekenhuizen: Amphia in Breda, ETZ in Tilburg en Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Doel is om aan te tonen dat een betere voorbereiding op een vaatoperatie leidt tot minder complicaties, kortere opnames en een betere kwaliteit van leven.

Amputatie

Patiënten met ernstig perifeer arterieel vaatlijden kampen met kritieke ischemie, gepaard gaande met pijn, niet-genezende wonden en een risico op amputatie. Interventies zoals dotterprocedures en bypassoperaties zijn medisch noodzakelijk, maar brengen bij deze oudere en vaak kwetsbare populatie aanzienlijke risico’s op complicaties, sterfte en functieverlies met zich mee. “Een optimale voorbereiding op de ingreep is daarom essentieel”, aldus Van der Laan.

Prehabilitatie

Binnen Amphia zijn al positieve ervaringen opgedaan met prehabilitatie. In eerdere evaluaties bleek de aanpak veilig en mogelijk effectief: het aantal ernstige complicaties was niet verhoogd en sommige patiënten konden sneller worden ontslagen.

De onderzoekers beogen met dit project bij te dragen aan structurele implementatie van prehabilitatie in de reguliere zorg voor vaatpatiënten.

Reageer op dit artikel
Meer over:KwaliteitOnderzoek en wetenschapPassende zorgPatiënt

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

14:35 Amphia krijgt ZonMw-subsidie voor onderzoek naar prehabilitatie
22 mei 2025 Volumenormen verbeteren prostaatkankerzorg
12 aug 2025 Inwoners Flevoland minst tevreden over aanbod zorgvoorziening
11 aug 2025 Tweede erkenning Thebe voor NAH+ zorg in Tilburg
7 aug 2025 145 | Podcast Voorzorg | Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap HammingPodcast

Interessant voor u

145 | Podcast Voorzorg | Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

143 | Voorzorg | Zo bleef kwaliteit in de medisch specialistische zorg een black box

Naar de podcast

Don Berwick excuseert zich voor Amerikaans leiderschap

Naar de podcast

137 IGJ-inspecteur: ‘Maak zorg veiliger met experts uit luchtvaart en petrochemie’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties