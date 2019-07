Bouwplannen voor woonzorghuis jonge gehandicapten Oost-Souburg

In het Zeeuwse Oost-Souburg bouwt woningcorporatie Zeeuwland een woonzorgcomplex voor jongvolwassen gehandicapten voor het ouderinitiatief Gewoon Wonen. Het is de bedoeling dat acht bewoners met een verstandelijke beperking er eind volgend jaar hun intrek in nemen.

Op 10 juli zijn de bouwplannen gepresenteerd, zo meldt de regionale krant PZC. Het pand wordt gebouwd op de plek van een voormalige basisschool. De gemeente Vlissingen heeft de grond aan Zeeuwland verkocht. Op het perceel bouwt de woningcorporatie behalve het zorghuis, met acht woonzorg-appartementen, ook zeven levensloopbestendige huizen bedoeld voor senioren. Het zorghuis krijgt prioriteit. Dat moet eind 2020 klaar zijn. De seniorenwoningen volgen een half jaar later.

24-uurszorg

De toekomstige bewoners van het zorghuis krijgen 24-uurszorg van een vast team begeleiders dat wordt ingehuurd door Gewoon Wonen. Dat is een stichting gevormd door ouders die vinden dat hun kinderen in reguliere opvangcentra zorg en aandacht tekort komen. In eigen zorgwoningen is maximale aandacht voor de benodigde zorg én individuele ontplooiing te realiseren. Daarnaast kan het kleine groepje bewoners gezamenlijke activiteiten ondernemen en contact met de buurt onderhouden.