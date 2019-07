KAMG benoemt nieuwe directeur

Carla Derijck is op 1 juli begonnen als directeur van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG).

Derijck heeft de afgelopen vier maanden al als interimdirecteur bij de KAMG gewerkt. "Na een sollicitatieprocedure waarin met een ruim aantal goede tot zeer goede externe kandidaten is gesproken, heeft het bestuur Carla gekozen als directeur. Carla heeft ruime ervaring als (verander)manager, interimbestuurder en adviseur, ook in de publieke zorg. Het bestuur van de KAMG is verheugd met Carla's aanstelling en wenst haar en u een plezierige en vruchtbare samenwerking toe", zo laat de organisatie weten.