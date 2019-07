Verbod gezichtsbedekkende kleding apotheek

De wet die gezichtsbedekkende kleding in en rondom gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid verbiedt, gaat in op 1 augustus 2019. Het verbod wordt ingesteld op locaties waar je elkaar moet kunnen herkennen en aankijken, waaronder ook in de apotheek.

Identificatieplicht

Omdat in de zorg een identificatieplicht geldt, moet de patiënt een ID kunnen overhandigen als de apothekersassistente hierom vraagt. Alle kleding die het gezicht onherkenbaar maakt, zoals een bivakmuts, boerka, nikab, integraalhelm of masker zijn straks verboden in de apotheek. Een hoofddoek, geschminkt gezicht en een pet blijven wel toegestaan. De Rijksoverheid heeft een infographic beschikbaar gesteld, waarmee apothekers medewerkers en patiënten over de nieuwe wet kunnen informeren.