Topklinische erkenning voor Obesitas Centrum Máxima

Het Obesitas Centrum Máxima, onderdeel van het Máxima Medisch Centrum (MMC), is opgenomen in het Topklinisch Zorgregister. Hiermee wordt erkend dat er topklinische zorg wordt geleverd.

Mensen met ernstig overgewicht kunnen bij het Eindhovense obesitascentrum terecht om weer op een gezond gewicht te komen. Ze worden begeleid naar een gezonde leefstijl en er vindt een maagverkleinende operatie plaats. Het team van Obesitas Centrum Máxima bestaat uit chirurgen, gespecialiseerd verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen, longartsen, internisten en plastisch chirurgen.

Landelijke functie

Het MMC schrijft in een nieuwsbericht dat het centrum een bijzondere landelijke functie heeft als het gaat om complicaties na een maagverkleining, onder andere tijdens zwangerschap. "Vanuit heel Nederland worden patiënten hiervoor doorverwezen naar MMC."

Excellente zorg

Als een ziekenhuis of zorgfunctie is vastgelegd in het Topklinisch Zorgregister, betekent het dat er sprake is van excellente patiëntzorg, voldoende opleidingsmogelijkheden en wetenschappelijk onderzoek door de betrokken artsen. De erkenning is een initiatief van de vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ). Momenteel zijn negen zorgfuncties van het MMC opgenomen in het Topklinisch Zorgregister.