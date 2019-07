NZa steunt domein-overstijgende zorg in Amsterdam-Noord

In het Amsterdamse stadsdeel Noord hebben zorgaanbieders met de gemeente en zorgverzekeraar Zilveren Kruis afspraken gemaakt om zorg en maatschappelijke hulp op elkaar te laten aansluiten. De NZa heeft zich bij het samenwerkingsverband aangesloten om belemmeringen in regelgeving voor domein-overstijgende zorg weg te nemen.

In Amsterdam-Noord neemt het aantal mensen met chronische meervoudige problematiek sterk toe evenals het aantal mensen met psychische aandoeningen en eenzaamheid. De prognoses tot 2030 laten zien dat de situatie in Amsterdam-Noord bij een onveranderde aanpak eerder verslechtert dan verbetert.

Aanbieders van zorg en welzijn in Amsterdam-Noord werken al langer samen binnen de Krijtmolenalliantie. Zilveren Kruis is sinds 2016 betrokken bij de Krijtmolenalliantie. Het nieuwe samenwerkingsverband 'Beter samen in Noord' is een uitbreiding hiervan.

De zorgverzekeraar en de gemeente benadrukken het belang van samenwerking om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. De Nederlandse Zorgautoriteit vindt dit soort nieuwe vormen van samenwerking broodnodig. "We willen goede zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is", stelt Marian Kaljouw, voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit in een verklaring. "Onze rol is om dat mogelijk te maken."