'Betrek zorgmedewerkers bij onderzoek Korsakov'

Zorgmedewerkers die werken met cliƫnten met Korsakov moeten meer betrokken worden bij het onderzoek dat wordt gedaan naar deze doelgroep. Van begin tot implementatie. Dat adviseert het Korsakov Kenniscentrum (KKC). Het centrum overhandigde deze maand zijn nieuwe kennisagenda aan het ministerie van VWS.

Het kenniscentrum ontwikkelde de kennisagenda ‘Korsakov Zorg & Behandeling’ in reactie op de kamerbrief ‘Beter Weten’ van februari 2019 waarin VWS aan de kamer benadrukt dat de huidige kennisinfrastructuur in de langdurige zorg suboptimaal is. De zorgvraag wordt steeds complexer waardoor er meer kennis nodig is.

De kennisagenda sluit volgens het centrum aan bij de wens van het ministerie. Die wil namelijk dat wetenschappelijk onderzoek in de langdurige zorg meer ten goede komt aan de zorgpraktijk. "Dat is hard nodig, omdat deze zorg steeds complexer wordt", stelt Korsakov. "Medewerkers hebben handvatten nodig om de kennis toe te passen in de praktijk. Hoe kun je kwaliteit van zorg verbeteren? Hoe geef je iemand een zinvol bestaan in de zorg? In de multidisciplinaire kennisagenda van het KKC komen al deze punten aan de orde. Cliënten metKorsakov vormen een specifieke doelgroep met een hoogcomplexe zorgvraag en een laag volume aan zorg omdat er relatief weinig intramurale cliënten met Korsakov zijn."

In de agenda benadrukt het Korsakov Kenniscentrum het belang van onderzoek en kennisontwikkeling voor betere zorg en kwaliteit van leven. "Het is van belang dat we in een permanente cyclus van vragen stellen, kennis ontwikkelen, leren, doen en verbeteren blijven", betoogde Roy Kessels, voorzitter van de wetenschapsraad van het Korsakov Kenniscentrum, bij de overhandiging aan het ministerie van VWS.

Het Korsakov Kenniscentrum is een vereniging met 37 gespecialiseerde zorgaanbieders die zorg en behandeling bieden aan mensen met het syndroom van Korsakov.