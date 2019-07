'Let op invloed hitte op werking medicijnen'

80 procent van de ouderen die medicijnen gebruiken, zijn zich niet bewust van de invloed van hitte op de werking van hun medicatie. Dit blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis.

Sommige medicijnen kunnen in combinatie met warme weersomstandigheden de temperatuur van het lichaam beïnvloeden, aldus de organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld medicijnen die gebruikt worden bij hart- en vaatziekten, een luchtwegaandoening, psychiatrische ziekten of diabetes. Volgens het onderzoek neemt slechts 5 procent van de ondervraagde ouderen bij hitte maatregelen, zoals het raadplegen van de bijsluiter of langsgaan bij de huisarts of apotheek.

'Wees alert'

Het Rode Kruis adviseert om alert te zijn op het effect van hitte op medicatie en in ieder geval de bijsluiter te controleren. "Het is belangrijk dat medicijngebruikers bij twijfel contact opnemen met hun huisarts. De huisarts kan aanraden om het medicijngebruik al dan niet aan te passen gedurende de warmere dagen", aldus Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het Radboudumc. (ANP)