Renée Barge commissaris bij Hadoks

Renée Barge is per 1 juli 2019 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Hadoks, de coöperatieve vereniging van huisartsen in de regio Haaglanden.

Renée Barge heeft ervaring in de regio, onder meer als medisch specialist en lid van de raad van bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum. Zij was tot voor kort voorzitter van de Stichting Transmurale Zorg, het samenwerkingsverband van onder meer huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, GGZ- en VVT-aanbieders in Haaglanden.

Barge completeert de raad van commissarissen van Hadoks, die verder bestaat uit Alfred Roobol, Marja Appelman, Rijk van Marion en Erik Pleij. Hadoks is op 1 januari 2019 gevormd uit een fusie van diverse huisartsenorganisaties in de regio, heeft een adherentiegebied van circa 720.000 inwoners, werkt samen met circa 500 huisartsen en heeft personeelsbestand van 190 medewerkers.