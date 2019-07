Zeeland krijgt nieuw obesitascentrum

Zeeland krijgt een nieuw gespecialiseerd behandelcentrum voor mensen met morbide obesitas. ZorgSaam en de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) hebben hiertoe op 1 juli een overeenkomst getekend. Het nieuwe behandelcentrum gaat NOK Zeeland heten en wordt gehuisvest in Terneuzen.

De samenwerking van ZorgSaam en NOK is gericht op het garanderen van bariatrie in Zeeland en verdere groei in de komende jaren. ZorgSaam blijft verantwoordelijk voor de operaties. NOK Zeeland zal de patiënten in het voor- en natraject begeleiden. Een team van specialisten uit verschillende vakgebieden zoals een psycholoog, arts, diëtist en bewegingsdeskundige zorgt voor persoonlijke begeleiding.